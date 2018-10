PSD apela ao Governo que cumpra recomendação da AR e desça imposto sobre combustíveis

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Porque além da subida do barril do petróleo, os portugueses têm atestado o carro com uma elevada carga fiscal. O PSD acusa o Executivo de estar a faltar à palavra, e ao cumprimento da recomendação dos sociais-democratas, aprovada pelo Parlamento, para a descida do imposto sobre combustíveis.