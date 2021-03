PSD apresentou uma centena de candidatos às eleições autárquicas

Num total de 308 municípios, o coordenador autárquico social democrata diz que há apenas 10 divergências, nas escolhas, que ainda não estão fechadas.



Uma delas é a de Coimbra, onde os órgãos nacionais do partido não aceitaram o nome escolhido pela concelhia e validado pela distrital. Mas José Silva diz que a direção nacional do partido vai assumir todas as consequências e responsabilidades.



O processo fica concluído a 31 de março, o que significa que mais nomes vão ser apresentados nas próximas semanas.



Carlos Moedas é o candidato a Lisboa, mas falta saber quem concorre à Câmara do Porto.