PSD aprova lista às eleições legislativas em Conselho Nacional

RTP31 Jul, 2019, 00:01 / atualizado em 31 Jul, 2019, 00:02 | Política

O Partido Social Democrata vai votar a lista para as eleições legislativas. Em Conselho Nacional, o partido liderado por Rui Rio está a delinear novas estratégias para "combater" o PS, tal como avançou Hugo Soares à chegada do certame.





Na lista a que a RTP teve acesso, destacam-se os nomes de Filipa Rosetam José Silvano e Pedro Pinto para o círculo eleitoral de Lisboa. No Porto, a lista é liderada por Hugo Carvalho e Rui Pinto é o número dois. Luís Filipe Meneses está presente na lista de suplentes.





Miguel Albuquerque lidera a lista do Partido Social Democrata no círculo eleitoral da Madeira e Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, é o número dois no círculo de Setúbal.





No Conselho Nacional desta noite, o PSD também teve em cima da mesa a discussão sobre uma reforma urgente da lei eleitoral para a Assebleia da República, conselhos superiores com maioria de "não magistrados" e administrador nos tribunais e uma revisão das remunerações dos militares e criação de "guarda costeira"