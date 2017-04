PSD aprova mais 55 candidatos, incluindo três coligações lideradas pelo CDS-PP

Lusa 27 Abr, 2017, 21:37 | Política

De acordo com a `newsletter` do PSD hoje divulgada, foram homologados os acordos de coligação para Portimão, Alcochete e Constância, todos com cabeças de lista apontados pelo CDS-PP, e cujos nomes não são divulgados pelos sociais-democratas.

Reunida hoje à tarde na sede nacional do PSD, a Comissão Política Nacional do PSD homologou ainda outros 52 candidatos a presidentes de câmara, incluindo a ratificação dos cabeças de lista do partido a dez municípios da Região Autónoma da Madeira.

Entre os candidatos hoje aprovados, destaque para Ricardo Rio em Braga, Manuel Ribeiro da Costa em Viana do Castelo, Ângelo Pereira em Oeiras ou André Ventura em Loures.

Por aprovar, continuam, por exemplo, os candidatos a presidentes de câmara em Odivelas e Matosinhos.

Estes 55 candidatos juntam-se aos 180 já anteriormente homologados, totalizando 235 cabeças de lista às autárquicas já aprovados pela Comissão Política Nacional do PSD.

As autárquicas realizam-se a 01 de outubro.