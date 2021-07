PSD, CDS-PP e Chega pedem saída de Eduardo Cabrita

O primeiro-ministro garantiu que não deu instruções nem conhecia qualquer despacho do ministro da Administração Interna a autorizar os festejos do Sporting. PSD, CDS-PP e Chega fizeram duras críticas à atuação de Eduardo Cabrita e exigem a saída do ministro. Também o Bloco de esquerda diz que é necessária uma remodelação do Governo.