PSD chama Centeno para perceber acordo com Santander Totta

Carlos Santos Neves - RTP 12 Abr, 2017, 18:53 / atualizado em 12 Abr, 2017, 19:08 | Política

“É uma fatura de milhares de milhões de euros que se deve a um governo socialista”, atalhou a partir do Parlamento o deputado social-democrata António Leitão Amaro, em reação ao anúncio do acordo entre o Santander Totta e o Estado português.Santander Totta e Governo anunciaram ter ultimado um acordo para pôr fim aos litígios judiciais relativos a swaps de cobertura de taxa de juro assinados com empresas públicas de transportes.





“São desconhecidos” os detalhes do entendimento agora confirmado, assinala o PSD. E o partido considera ter razões para se mostrar “preocupado”, tendo em conta outros acordos do atual Executivo socialista com instituições da banca.



Se o gabinete de Mário Centeno reivindica a resolução de “mais uma situação herdada pelo XXI Governo, os social-democratas, pela voz de Leitão Amaro, recordam que “estes swaps foram assinados no tempo do Governo de José Sócrates”.



“Estas governações displicentes têm custos”, acrescentou o deputado, para quem é “clara” a responsabilidade do PS e anteriores governos com a cor deste partido.

“A solução possível”



Por sua vez, o socialista João Galamba veio admitir que o acordo celebrado com o Santander Totta “não é a solução ideal, mas a solução possível”. O deputado enfatiza também o facto de o atual Governo ter fechado “mais um dossier pendente no sistema financeiro”.



Galamba destaca que o acordo acarreta poupanças para os cofres públicos “em torno dos 400 ou 500 milhões de euros”.



“As perdas poderiam ser menores se, como o PS disse, o Governo anterior tivesse, desde o momento em que iniciou funções, encerrado estes contratos”, redarguiu.



“Os prejuízos dos contratos no dia em que o Governo [de PSD e CDS-PP] iniciou funções eram de 500 milhões de euros e, quando entrou em litígio, eram de 2,3 mil milhões de euros. É pura e simplesmente falso que os prejuízos viessem todos de trás. Os contratos, sim, vieram de trás, mas os prejuízos aumentaram muito significativamente devido à inação do anterior governo”, insistiu o deputado do PS.

O acordo

Em comunicados de teor partilhado, o gabinete do ministro Mário Centeno e o Santander Totta, explicam que o acordo sobre os swaps estabelece que as empresas de transportes cumpram “sentenças já proferidas pelo tribunal de Londres que reconhecem a validade dos referidos contratos e a conduta profissional do banco”.



O Estado “desistirá do pedido de admissão de recurso pendente, mas ainda não aceite pelo Supremo Tribunal inglês”.



Ao mesmo tempo, o Santander Totta “desistirá da ação e pedido de indemnização contra o Estado e contra o IGCP pendente nos tribunais portugueses e concederá, em contrapartida, um empréstimo de longo prazo à República Portuguesa que implicará uma poupança nos seus custos de financiamento”.



O gabinete do ministro das Finanças indicou, num esclarecimento citado pela agência Lusa, tratar-se de um financiamento de 2,3 mil milhões de euros, por um prazo de 15 anos, a concretiza “em condições de taxa de juro mais favoráveis, permitindo uma poupança de juros a pagar pela República de 442 milhões de euros no prazo do empréstimo”.



O acordo agora anunciado diz respeito a nove contratos de swap assinados entre o Santander Totta e as empresas Metropolitano de Lisboa, Carris, Metro do Porto e STCP que, no arranque de 2013, estas entidades públicas consideraram inválidos, interrompendo pagamentos. Isto ao abrigo de orientações do Ministério das Finanças.



c/ Lusa