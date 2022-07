PSD, Chega, IL e PAN querem debates quinzenais com o primeiro-ministro

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O PS recusa debates quinzenais com o primeiro-ministro, mas aceita debates mensais. A versão do Partido Socialista que chegou à Comissão de Assuntos Constitucionais propõe um debate por mês com António Costa e que pelo meio, alternadamente, exista um debate com um ministro sectorial.