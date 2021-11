PSD. Comissão Permanente envia carta aos militantes do partido com um apelo à reflexão

Numa carta assinada pela Comissão Permanente Nacional do partido pode ler-se que “em nome do interesse nacional e do nosso próprio partido, temos de estar unidos e totalmente focados no combate com os nossos verdadeiros adversários”.



“A antecipação das eleições internas para uma altura em que devemos estar todos concentrados nas legislativas, parece afigurar-se totalmente desajustada das circunstâncias que o País está a viver e dos objetivos que o PSD deve prosseguir”, refere o documento.



“Os portugueses esperam do PSD uma alternativa clara e credível ao PS. Não esperam um PSD virado para uma disputa interna, enquanto o PS e o Governo vão fazendo livremente a sua campanha, aproveitando as nossas divisões eleitorais”, alerta ainda a carta.

Segundo o núcleo duro da Direção do partido, "a verdade é que a Assembleia da República vai mesmo ser dissolvida e, por consequência, haverá em breve eleições legislativas antecipadas", indica a carta.

A Comissão Permanente do partido considera assim que as próximas eleições legislativas são uma "excelente oportunidade para o PSD aproveitar o bom resultado das autárquicas e ganhar essas eleições", permitindo a substituição de "uma governação totalmente à esquerda por uma outra mais moderada", liderada pelo partido.

As diretas do PSD decorrem a 04 de dezembro, e apresentam-se como candidatos o atual presidente do partido, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel.