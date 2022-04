PSD concorda com taxas a lucros inesperados

Rui Rio concorda com a proposta do Governo de taxar as empresas que estão a ter lucros com o aumento dos preços da energia. O presidente do PSD quer mais detalhes, mas adianta que os lucros que resultam de situações anómalas devem ser taxados.