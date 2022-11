PSD concorda que Marcelo peça explicações a Costa sobre Miguel Alves

Foto: Estela Silva - Lusa

A polémica em torno do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro ganha novos contornos. Agora, em entrevista à RTP, o autarca de Alfândega da Fé explica porque decidiu desistir do projeto que Miguel Alves apontou como exemplo para o acordo de construção do centro de exposições em Caminha.