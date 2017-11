PSD de Coimbra critica deslocalização do Infarmed para o Porto

Lusa23 Nov, 2017, 12:33 / atualizado em 23 Nov, 2017, 12:34 | Política

Em comunicado, a estrutura social-democrata liderada pelo deputado Maurício Marques defende que "Coimbra era e é, pelas suas valências" na área da saúde, "a cidade que melhor poderia receber" o Infarmed -- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Tal faria sentido, na sua ótica, "quer através do seu Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Farmácia, quer ainda através das várias unidades industriais na área farmacêutica instaladas na região".

O PSD manifesta "desagrado pela resposta do Governo à não escolha do Porto para a instalação da Agência Europeia do Medicamento, materializando a relocalização do INFARMED" naquela cidade.

"Numa altura em que tanto se fala em coesão territorial, continuamos tranquilamente a assistir à macrocefalia de Lisboa, que vai dando umas pequenas benesses ao Porto não fazendo caso do resto do país", acusa a distrital de Coimbra daquele partido, frisando que "Portugal é muito mais que Lisboa e Porto" e que a coesão do país "não se compadece com medidas avulsas" do Governo.

O executivo de António Costa, "mais uma vez, não pensou no país e limitou-se a reagir com uma pequena benesse a uma imensa trapalhada que criou", com a candidatura do Porto a sede da Agência Europeia do Medicamento, afirma ainda o PSD de Coimbra na nota.