PSD de Lisboa exige demissão de Ricardo Robles

Robles terá tentado vender um imóvel em Alfama com uma mais-valia de 4,7 milhões de euros, segundo o Jornal Económico.



O vereador bloquista na Câmara Municipal de Lisboa, sempre crítico da especulação imobiliária na capital, terá adquirido juntamente com a irmã um velho edifício de três pisos à Segurança Social. O imóvel, situado em Alfama, custou 347 mil euros.



Os dois irmãos investiram em obras no valor de 650 mil euros e terão chegado a acordo com a maioria dos inquilinos para rescindir contratos.



O vereador nega que o imóvel esteja neste momento à venda e acrescenta que o valor é apenas uma projeção de uma imobiliária de luxo.



Ricardo Robles esclareceu entretanto que "a única família que vivia no imóvel continua a lá viver". O edil diz ainda que "esta família paga, depois de efetuadas as obras, uma renda mensal de 170 euros".



Quanto aos restantes inquilinos, todos receberam propostas para a continuidade dos arrendamentos.



As renúncias contratuais são relativas apenas a espaços comerciais devolutos ou inutilizados e foram sempre realizadas por acordo, mediante indemnização.



A polémica já tem reflexos partidários.