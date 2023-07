PSD defende que o caso das buscas não pode ser desvalorizado

Sugere até que a procuradora-geral da República deve ser ouvida no Parlamento. Os deputados do PSD reuniram-se esta terça-feira à porta fechada, a pedido de um grupo de 30 social-democratas. A Antena 1 apurou que o caso que envolve o partido e Rui Rio foi descrito como "gravíssimo” e que são exigidos mais esclarecimentos por parte da PGR.

Na reunião da bancada do PSD no Parlamento ouviram-se várias críticas ao que muitos deputados consideraram ser a reação ligeira de Luís Montenegro às buscas que envolveram o partido.



Pedem uma posição mais firme do PSD e querem até que a procuradora-geral da República seja ouvida no Parlamento, caso não preste os devidos esclarecimentos.