PSD. Deputada que encabeçou lista de Aveiro passa de apoiante de Pinto Luz para Rui Rio

Numa publicação na rede social Facebook, a candidata escreveu que "Rui Rio é sem margem para dúvidas o candidato mais bem preparado para primeiro-ministro".

"Neste momento, de grande importância para o PSD, não posso deixar de dar o meu apoio ao Dr. Rui Rio", refere.

A deputada salienta que o atual líder do PSD "é um político experiente e de convicções fortes", e que "coloca sempre o interesse de Portugal acima de tudo".

"Estarei sempre disponível para servir o interesse dos portugueses ao seu lado na Assembleia da República", assegura, defendendo que "Portugal precisa de uma alternativa forte, com a coragem para realizar reformas importantes para dar um novo rumo ao país".

Ana Miguel Santos foi escolhida por Rui Rio para encabeçar a lista de deputados pelo círculo de Aveiro.

Depois de vários apoiantes de Pinto Luz terem declarado que na segunda volta irão votar em Luís Montenegro, a deputada é a primeira declarar publicamente que passa do vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais para Rui Rio.

Hoje à tarde, em declarações à Rádio Renascença, o antigo secretário-geral do PSD Miguel Relvas foi o mais recente apoio de peso de Pinto Luz a anunciar o voto em Luís Montenegro na segunda volta que se realiza no sábado.

Relvas sublinha que, apesar do resultado muito significativo de Rio, "as duas candidaturas que protagonizam a mudança são mais votadas" e considera que cabe agora a Luís Montenegro "demonstrar que, mais do que uma segunda volta, é uma nova eleição".

Antes, já os líderes das distritais de Lisboa e de Setúbal, Ângelo Pereira e Bruno Vitorino, e o antigo secretário-geral do PSD Matos Rosa já tinham apelado ao voto em Montenegro.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, foi o candidato mais votado nas eleições diretas de sábado com 49,44% dos votos expressos, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Conselho de Jurisdição Nacional, mas não conseguiu a maioria absoluta, pelo que irá disputar no sábado uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26% dos votos.