PSD desafia Governo a lançar concurso para conceção da nova maternidade de Coimbra

"A construção da nova maternidade em Coimbra tem de acontecer no mais curto espaço de tempo, pois o plano funcional está concluído e é uma prioridade total", salientou hoje Nuno Freitas, após uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O dirigente social-democrata falava à agência Lusa após uma reunião com a administração do CHUC por causa da falta de obstetras na maternidade Bissaya Barreto, que esteve em vias de encerrar hoje o serviço de urgência no período noturno.

Segundo o presidente da concelhia de Coimbra do PSD, existe "um sinal evidente de pré-rutura do serviço de obstetrícia, que teve agora o seu momento demonstrativo, mas que vai ter outros no futuro".

Nuno Freitas considera que esta situação é o resultado do "desinvestimento continuado no capital humano", salientando que, em Coimbra, são necessários mais 15 obstetras.

Frisando que o caso da falta de especialistas nas maternidades "tem de ser visto como um caso de emergência de saúde pública", o dirigente sublinhou que Coimbra tem um dos três serviços perinatais diferenciados do país, que serve toda a região Centro.

"Perder quatro anos como perdemos, em discussões absolutamente estéreis em volta da construção da nova maternidade, resulta nisto, numa resposta totalmente deficitária à população que se vai agravar", anteviu.

A urgência da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, não vai encerrar entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de terça-feira, como estava previsto, confirmou à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Fonte do gabinete de comunicação disse que uma médica obstetra se disponibilizou para substituir uma colega que se encontra de baixa, evitando o encerramento, como referia hoje a edição do Diário de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a administração do CHUC está ainda a desenvolver todos os esforços para que a urgência da mesma maternidade não encerre no sábado.

Na sexta-feira, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) revelou que existe uma "preocupante falta de obstetras na zona Centro do país, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos".

Além da falta de recursos humanos, a SRCOM denunciou também a incorreta dotação de obstetras das duas maternidades de Coimbra.

"As respetivas unidades estão a funcionar muitas vezes no limite, bastando haver uma baixa de um médico para colocar em causa todo o funcionamento do serviço", referia um comunicado.