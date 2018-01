PSD destaca atuação do Presidente perante incêndios

Lusa22 Jan, 2018, 07:05 | Política

Em declarações à Lusa, Hugo Soares considerou "inevitável que se note o comportamento e postura" de Marcelo Rebelo de Sousa nas tragédias dos incêndios de julho e outubro do ano passado.

"A forma como foi rápido e lesto a perceber qual era o sentimento do país e a exteriorizá-lo e estar junto e próximo das pessoas e a forma como exigiu ao Governo, que nem assim cumpriu, que garantisse o ressarcimento daquelas pessoas, uma atuação rápida e próxima para reparar ou minorar os danos, os prejuízos e as perdas daquelas populações, parece-me que é a nota de desataque do mandato", salientou.

Hugo Soares salientou que, "como dirigente partidário do partido maioritário que apoiou também a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa", dois anos depois ficou demonstrado que o atual chefe de Estado estava "muito preparado para o exercício das funções", dando "uma garantia de imparcialidade que deve ter o Presidente da República".

"Por isso, nós fazemos um balanço positivo do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa", afirmou Hugo Soares à Lusa quando passam dos anos da eleição do Presidente da República no dia 24 de janeiro de 2016.

"Como cidadão, que não deixo de ser, faço uma avaliação extremamente positiva do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa. É um Presidente absolutamente próximo das pessoas, que compreende como ninguém os anseios das portuguesas e dos portugueses, e que tem ido sempre ao encontro do que é uma mensagem positiva, de esperança e que o povo português precisa", defendeu Hugo Soares.

Questionado sobre uma eventual recandidatura, Hugo Soares respondeu que é preciso "aguardar com serenidade o juízo do professor Marcelo Rebelo de Sousa".

"Não há nenhuma manifestação ainda do senhor Presidente da República acerca dessa matéria e as candidaturas presidenciais são unipessoais. Como todas as candidaturas, sobretudo estas, por maioria de razão, devem partir da vontade e da manifestação de vontade de quem as quer protagonizar", declarou.