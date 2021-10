PSD. Dezenas de conselheiros pedem antecipação do Congresso

O requerimento, ao qual a RTP teve acesso, é assinado por 68 conselheiros e tem como objetivo “ajustar o calendário de eleições internas do PSD à forte probabilidade de realização de eleições legislativas antecipadas”.Para os 68 signatários, a antecipação do congresso "contribui, sobretudo, para o interesse nacional viabilizando um calendário de eleições legislativas rápido, com as várias forças políticas (...) em plenas e iguais condições políticas, de legitimidade, formais e operacionais".O texto acrescenta que "a garantia do regular funcionamento das instituições e processos democráticos internos do PSD, enquanto partido pilar do sistema democrático, é também crucial para a defesa da democracia e consequentemente do interesse nacional".

Os subscritores escrevem ainda que a antecipação do congresso "contribui para reforçar a legitimidade da liderança e proposta política do PSD" e que "será um momento de grande visibilidade e afirmação política externa do partido - numa data próxima das eleições diretas e não distante da data das eleições legislativas antecipadas".







O documento sublinha que é respeitada "a responsável decisão recente do Conselho Nacional de realizar o processo eleitoral do PSD, marcando a eleição direta para dia 4 de dezembro, a data mais próxima proposta (e preferida) pela Comissão Politica Nacional".