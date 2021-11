PSD. Diretas a 27 de novembro e Congresso de 17 a 19 de dezembro

As eleições diretas no PSD estão marcadas para 27 de novembro. Ganhou a proposta de Paulo Rangel. Foi aprovada pelo Conselho Nacional com 76 votos a favor. Houve 28 votos contra e 18 abstenções. O Congresso do partido realiza-se a 17, 18 e 19 de dezembro.