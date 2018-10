PSD "disponível" para soluções "que sirvam o país"

Foto: Mário Cruz - Lusa

"Há um princípio do PSD muito antigo: em primeiro lugar, estão os interesses do país. Seja o PS, seja o CDS, seja o BE, seja o PCP, desde que as soluções apresentadas sejam importantes para o país, o PSD está sempre disponível", afirmou Fernando Negrão, questionado pelos jornalistas no parlamento, em Lisboa, sobre o apelo feito hoje pelo PS para um consenso em torno dos diplomas do Governo sobre regulação e incentivos ao mercado de arrendamento.



No entanto, Negrão escusou-se a avançar desde já qual será a posição dos sociais-democratas sobre as propostas do Governo nesta matéria.