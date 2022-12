PSD diz que António Costa "já não apresenta nada de novo ao país"

"É um país cada vez mais pobre, um país com impostos no máximo, com serviços público no mínimo e um país onde as pessoas têm cada vez mais dificuldades para pagar as suas despesas", declarou este domingo o secretário-geral do partido, Hugo Soares.



Para o social-democrata, António Costa não resolve os problemas do país e "do ponto de vista da atuação política já não apresenta nada de novo" aos portugueses.