PSD diz que António Costa "promete aquilo que não pode cumprir"

Lusa23 Nov, 2018, 22:56 | Política

"Já há vários exemplos de que este Governo e este primeiro-ministro prometem aquilo que não podem cumprir. E eu não digo a palavra que se diz nas nossas terras: `quem promete aquilo que não pode cumprir, é mentiroso`. Mas isto é claro e objetivo", disse José Silvano, na Guarda, na sessão de abertura da V Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD), que decorre naquela cidade até domingo.

O dirigente social-democrata acrescentou que existe "prova evidente" do que disse no caso dos professores.

"Os professores só estão a reclamar aquilo que lhes foi prometido por este Governo. O Governo até pode dizer que nós [PSD] não sabemos o que eles prometeram, porque não estávamos nas negociações, mas o PCP e o Bloco [de Esquerda] sabem. Porque assinaram um acordo com o PS onde estava essa promessa", disse.

Em sua opinião, "se eles sabem e agora dizem que não está a ser cumprido, é porque não está a ser cumprido e esses têm a prova evidente de que o primeiro-ministro prometeu e não cumpriu".

"E prometeu porque precisava de assinar um acordo com o BE e com o PCP para chegar ao poder, mesmo perdendo as eleições", rematou.

José Silvano disse que este "é um exemplo claro de que ele [primeiro-ministro] promete, mas não cumpre".

Acrescentou ainda que "aquilo que se passa com os professores passa-se em várias áreas da governação" como nos combustíveis, na justiça (juízes e magistrados do Ministério Público) e na saúde.

Na mesma sessão, o presidente da Câmara Municipal da Guarda e dos ASD, Álvaro Amaro, disse que "o Governo pouco ou nada tem cumprido" em matéria de transferência de competências para os municípios.

"Por isso, senhor primeiro-ministro, uma de duas: ou trabalham mais depressa, ou lá se foi o ano de 2019. Ou seja, lá se foi uma legislatura. O Governo também aí não cumpriu. Vamos ser francos. O Governo pouco ou nada tem cumprido", afirmou o autarca social-democrata.

Segundo Álvaro Amaro, "esta é a verdade de uma grande reforma da organização do Estado".

A Academia do Poder Local que decorre na Guarda, organizada pelos ASD em colaboração com o PSD, conta com a participação de 70 formandos, entre autarcas e potenciais autarcas.

Durante a iniciativa serão abordados diversos assuntos, divididos em sessões conferência e em sessões aula.

Do programa destaca-se, no sábado, ao almoço, uma conferência por Manuela Ferreira Leite, ex-presidente do PSD, que falará de "Autarquias locais e desenvolvimento sustentável" e outra ao jantar, por Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social, sobre "Emprego e inovação".

A entrega de diplomas e a sessão de encerramento decorrerão pelas 12:45 de domingo, com a presença do presidente do PSD, Rui Rio.