PSD diz que "nada mudou com esta maioria absoluta" do PS

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

À saída da reunião do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro acusou o Governo de não ser "capaz de mudar estruturalmente o país", nem de "suster a rota de empobrecimento". O líder social-democrata fala mesmo de "confusão" dentro do atual Governo.