PSD diz que partido fez processo autárquico "sério" e por isso não foi "escorraçado por ninguém"

Lusa 27 Mai, 2017, 17:37 | Política

Carlos Carreiras, que falava na Maia, distrito do Porto, onde decorre esta tarde a Convenção Autárquica Nacional do PSD, começou por referir que os sociais-democratas têm a seu favor nas próximas eleições o facto de nesta disputa "quem ganha, governa", para depois, sem no entanto referir qualquer outro partido ou caso que esteja a marcar a pré-campanha em algum concelho, dizer que o partido "não foi escorraçado por ninguém".

"Temos algo a nosso favor que é nas eleições autárquicas quem ganha, governa. Isto podia parecer uma coisa estranha mas como já tivemos oportunidade de ver não é assim tão estranho ou pelo menos não foi tão estranho há um ano atrás. Quem tem mais votos de facto governa e governa", disse coordenador autárquico nacional do PSD.

Carlos Carreiras referiu que os sociais-democratas têm para as eleições autárquicas "candidatas e candidatos de primeiríssima linha" e vincou que o partido fez um processo "sério".

"E porque o processo que fizemos foi sério, não fomos escorraçados por ninguém. Não houve ninguém que nos dissesse `vão daqui para fora`. O casamento é apenas de interesses e desses interesses, nós não temos nenhum interesse", disse.

O coordenador autárquico nacional do PSD apontou que se aproxima "uma etapa determinante e decisiva", aconselhou "contacto direto com o cidadão" e disse que o "maior ativo" do PSD é que este "nunca teve nenhum problema em estar junto das pessoas".

"Esse é um dos nossos maiores ativos. Nunca tivemos nenhum problema em estar junto das pessoas, de ouvir as pessoas, de participar porque emanamos dos nossos concidadãos. Os cidadãos que vão concorrer nas listas do PPD/PSD serão aqueles que poderão comemorar a vitória em maior número de municípios e de freguesias", disse Carlos Carreiras.

A Convenção Autárquica do PSD que decorre na Maia reúne hoje mais de 700 candidatos às eleições agendadas para 01 de outubro, sendo encerrada pelo presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.