PSD diz que retirar a Centeno controlo das PPP pode ser "muito grave"

Rui Rio contesta a perda de influência do ministro das Finanças no interior do Governo e está preocupado com o facto de as Parcerias Público-Privadas terem sido retiradas do controlo de Mário Centeno. O PSD quer saber se o ministro concorda e vai chamá-lo ao Parlamento.