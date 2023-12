PSD e CDS dizem que Aliança Democrática deixa Ventura baralhado

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Paulo Núncio, esta sexta-feira, no programa na Antena Aberta, não tem dúvidas de que a união dos dois partidos vai mexer com o partido de André Ventura.



Também o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, considera que a AD veio baralhar as contas e as intenções do Chega.



Na quinta-feira, depois de conhecida a Aliança Democrática entre o PSD e o CDS, André Ventura criticou a solução, dizendo que "um já está morto e que o outro vai morrer". O líder do Chega reiterou que vai sozinho a eleições.