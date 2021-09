PSD e CDS pedem aos eleitores que censurem PS e Governo por usarem PRR como "trunfo"

Em Setúbal, Rui Rio reclamou que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) já deu razão ao PSD sobre as queixas de falta de neutralidade do Governo na campanha autárquica e pediu aos eleitores que "castiguem e digam aos políticos que não vale a pena andarem a prometer o que não vão cumprir".

No mesmo sentido, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou esperar que a posição da CNE seja suficiente para o primeiro-ministro "parar" com o que considerou serem "condutas indecentes".

Em iniciativas de campanha, o secretário-geral do PS, e primeiro-ministro, António Costa, tem-se referido por diversas vezes às verbas do PRR.

Questionada pelo Expresso, fonte oficial da CNE admitiu que esta questão se integra "no âmbito dos poderes de escrutínio da Comissão", e que, havendo uma queixa, a situação poderia "enquadrar-se no âmbito dos deveres de neutralidade e imparcialidade dos titulares de cargos públicos".

O líder do CDS-PP considerou que "os portugueses devem desconfiar de promessas feitas por políticos a dois meses das eleições, sobretudo se esses políticos estiverem a governar Portugal".

A resposta, do lado dos socialistas, veio pela voz do dirigente Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, que defendeu que o PS não deve "esconder" o PRR durante a campanha autárquica, considerando que, se isso incomoda a oposição, é porque o Governo está a fazer "um bom trabalho".

Durante uma arruada de apoio ao candidato da coligação "Penafiel Unido" (PS/RIR), Paulo Araújo Correia, o ministro deu até o exemplo da construção do IC-35, que irá ligar Penafiel a Entre-os-Rios, afirmando à população que esta via irá ser construída com os fundos do PRR.

"O Plano de Recuperação e Resiliência já está apresentado e entregue em Bruxelas há muito tempo. Não estamos a anunciá-lo nem a lançá-lo agora. (...) É trabalho de um Governo liderado pelo Partido Socialista. O que é que vamos fazer, escondê-lo? Não", sustentou.

"Estamos a participar num ato eleitoral, estamos a dizer o que é que os socialistas fazem, como é que veem o futuro do país, é isso que nos compete" fazer, acrescentou Pedro Nuno Santos.

Numa iniciativa em Oeiras, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, advertiu que o PRR não pode ser "arma política para capturar ou ganhar autarquias" e recomendou ao Governo que mantenha "cuidado e equidistância" em relação àquele instrumento durante a campanha eleitoral.

A dirigente defendeu que o PRR tem de comportar a visão das várias forças políticas e defendeu que é preciso ir mais longe, naquele plano, por exemplo, no combate às alterações climáticas.

À esquerda, a coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que o primeiro-ministro devia deixar-se de "promessas" repetidas e considerou que não é novidade que existe "sempre uma enorme tentação de instrumentalizar uma ação governativa" para ganhos partidários.

A bloquista não quis dizer se concorda ou não com as críticas feitas pelo PSD, ironizando que compreende que o presidente social-democrata "não tenha muitas propostas para fazer nestas eleições e, portanto, fale de outra coisa qualquer".

Catarina Martins insistiu nas críticas ao Governo sobre a subida do custo da eletricidade, considerando "absolutamente inaceitável" que o Executivo nada faça.

Na campanha do Chega, André Ventura também defendeu que o Governo deve "fazer o seu trabalho" e intervir para impedir os aumentos previstos no setor energético.

Por seu lado, o líder do CDS-PP propôs que o Governo inicie "negociações no parlamento" para baixar os impostos nas faturas do combustível e da eletricidade, no âmbito do Orçamento do Estado para 2022.

Em campanha por Braga e Viana do Castelo, o secretário-geral do PCP considerou que o PS percorreu um "caminho errado" para desconcentrar competências para as autarquias, instando a uma inversão de sentido que comece pela regionalização e só depois avance para a descentralização.

"Como é que uma câmara municipal que não se sente capaz de gerir a varredura da rua, a recolha do lixo ou a elementar distribuição da água à população se sentirá agora capaz de gerir a educação e a saúde", questionou Jerónimo de Sousa, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.