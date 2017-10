PSD e CDS-PP opõem-se a alteração da agenda parlamentar, debate com PM mantém-se

Lusa17 Out, 2017, 12:38 | Política

PS, BE, PCP e PEV defenderam em conferência de líderes parlamentares desta manhã alguns reajustamentos na agenda do parlamento, nomeadamente uma eventual sessão evocativa, como tem sido tradição na Assembleia da República, mas sociais-democratas e democratas-cristãos quiseram ter a oportunidade de confrontar o primeiro-ministro em sessão plenária, mantendo-se assim a realização do debate com a presença de António Costa.

PSD e CDS-PP argumentaram ainda que pretendiam ouvir o chefe do Governo após a sua comunicação ao país e tendo em conta que há um Conselho de Ministros marcado para o fim de semana e destinado a tratar o tema da floresta e dos fogos.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O primeiro-ministro, António Costa, assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios, e o Governo decretou três dias de luto nacional.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, onde um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.