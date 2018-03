PSD e CDS querem mais esclarecimentos sobre relatório de Tancos

Fernando Negrão, do PSD, diz que o documento nada trouxe de novo.



O CDS também não está esclarecido e aponta respostas em falta, neste documento.



João Rebelo admite vir a chamar ao parlamento o ministro da Defesa.



O documento de 300 páginas, entregue no parlamento, sobre o assalto aos paióis de armamento identifica falhas nas portas e fechaduras, na rede de segurança periférica e no sistema de videovigilância.



E identifica as medidas tomadas para evitar novos furtos.