PSD e CDS reclamam demissão de Azeredo Lopes

Rui Rio mostrou a porta de saída ao ministro da Defesa numa entrevista à RTP. Na Praça do Município, Assunção Cristas reforçou o que há muito defende.



A esquerda pede rapidez nas investigações, mas recusa apontar o dedo a Azeredo Lopes, antes do apuramento de responsabilidades.



Para o PS, dificilmente o ministro da Defesa pode ter responsabilidades no caso de Tancos, mas é preciso saber tudo o que se passou.



Um ministro debaixo de fogo: o caso começou com um assalto a um paiol, mas ninguém sabe como vai terminar.