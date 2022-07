PSD e CDS vão concorrer juntos às eleições regionais da Madeira em 2023 anuncia Albuquerque

"Neste momento, está dissipado qualquer equívoco quanto à forma como vamos às eleições" regionais de 2023, disse o também presidente do Governo Regional, acrescentando: "Acho que é fundamental mantermos a unidade na ação a nível governativo e parlamentar".

Miguel Albuquerque falava hoje à tarde no encerramento das jornadas parlamentares conjuntas do PSD e do CDS-PP, que decorreram no Funchal e assinalaram o fim da 3.ª sessão legislativa da Assembleia Legislativa da Madeira.

O PSD e o CDS-PP assinalaram um acordo de coligação parlamentar e governamental em 2019, na sequência das eleições regionais desse ano, quando os social-democratas perderam a maioria absoluta com que sempre governaram a região autónoma, e mantiveram-no nas autárquicas de 2021.

Em março, na abertura do XVIII congresso regional do partido, Albuquerque recusou discutir coligações durante aquele encontro, tendo referido, no entanto, que "deixava a porta aberta" e que "o parceiro preferencial para negociação era o CDS-PP".

No final de junho, durante o congresso regional do CDS/Madeira, o líder do partido, Rui Barreto, reiterou a vontade de fazer um acordo pré-eleitoral nas próximas eleições legislativas regionais, afirmando que os centristas querem continuar a ser um "garante de estabilidade".