"PSD e CDS votaram sem saber o que estavam a votar", aponta Costa

António Costa diz que os dois partidos se "arrependeram" do que votaram na última quinta-feira, na especialidade, quando aprovaram a recuperação integral do tempo de serviço dos professores.



Durante uma ação de pré-campanha eleitoral para as eleições europeias, em Portalegre, o primeiro-ministro diz que a oposição está a "enganar os portugueses e os professores" quando fala de travões e condicionantes a nível financeiro.



"Nós votamos contra este projeto na comissão (de Educação), nós votaremos contra este projeto no plenário", sublinhou.