PSD e IL exigem apuramento de responsabilidades no caso da morte de idoso num corredor de hospital em Loures

O PSD, através de um comunicado assinado pelo seu vice-presidente Miguel Pinto Luz, considera que "a manifesta falta de capacidade de resposta e a situação crítica vivida nesse hospital, são há muito do conhecimento público".

Para Pinto Luz, são situações "inaceitáveis e merecedoras de uma análise profunda por parte das autoridades competentes para que não restem dúvidas sobre a existência de qualquer neglicência ou falta de resposta adequada".

"É lamentável constatar que o Hospital de Loures, outrora gerido através de uma parceria público-privada (PPP), e exemplo da excelência de serviço seja agora demasiadas vezes notícia pelas piores razões", critica o PSD, para quem "a decisão de pôr fim a essa PPP teve consequências negativas claras na qualidade do serviço prestado às populações, como atestam claramente os acontecimentos recentes".

Pinto Luz lembra que "a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos, e é responsabilidade do Estado assegurar que os recursos e o atendimento médico estejam disponíveis de forma adequada e eficiente", devendo este "episódio trágico" servir de "alerta para a urgente necessidade de reformar o Sistema Nacional de Saúde, esquecendo dogmas e colocando sempre o interesse das populações em primeiro lugar".

"O PSD compromete-se a acompanhar de perto a evolução desta situação e a lutar pela implementação de medidas concretas que garantam um sistema de saúde robusto e capaz de responder às necessidades dos cidadãos. Exigimos transparência, responsabilização e ação imediata para evitar que tragédias como esta voltem a acontecer, conclui o comunicado dos sociais-democratas.

A Iniciativa Liberal emitiu também um comunicado para exigir o apuramento de responsabilidades no caso da morte do idoso e, "caso se venha a confirmar que existiu responsabilidade do Hospital de Loures nas falhas ao longo de todo o processo, solicitar que a respetiva Administração assuma na totalidade as suas responsabilidades e apresente a sua demissão".

Para a IL, "o acumular de erros de gestão, de inoperância e de incompetência demonstram que a atual administração não tem condições para se manter em funções".

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) decidiu averiguar em conjunto com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a morte deste homem num corredor do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O idoso, de 93 anos, deu entrada nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo pelas 13:00 de segunda-feira, com uma fratura numa perna, e acabaria por morrer depois de mais de cinco horas à espera no corredor do hospital, segundo disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins.