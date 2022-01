PSD e PAN em desacordo sobre debates quinzenais, combustíveis e ritmo da defesa da causa ambiental

No frente a frente entre o presidente do PSD e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real defendeu a necessidade de repor os debates quinzenais na Assembleia da República, enquanto Rui Rio concorda com o modelo atual e considera que a função de fiscalização está assegurada.