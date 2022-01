PSD e PAN em desacordo sobre debates quinzenais, questões fiscais e ritmo da defesa da causa ambiental

No último frente a frente televisivo da pré-campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro, na RTP, o presidente do PSD começou por saudar a abertura do PAN à negociação, mas Inês Sousa Real continuou a não revelar o que poderá determinar uma governação com o PS ou com o PSD, insistindo que contará para uma decisão a posição dos partidos no avanço das causas "fundamentais" para o PAN (Pessoas-Animais-Natureza).







Questionada sobre se, para o PAN, é indiferente uma negociação com António Costa ou Rui Rio, a porta-voz do PAN afirmou: "Não é indiferente aquela que seja a posição de Rui Rio ou António Costa relativamente, por exemplo, à reposição dos debates quinzenais", com a presença do primeiro-ministro no Parlamento.



A questão do apoio à plantação de eucaliptos é um dos temas que mais evidenciou as diferenças entre PSD e PAN. Inês Sousa Real defende a reversão dos apoios para este cultivo que, na sua opinião, está a transformar o país numa caixa de fósforos.



Por seu lado, Rui Rio lembrou que "Portugal tem 25 por cento de território em mato" e que "metade dos incêndios começam nesse território, que não é limpo porque os donos não tiram dele rendimento".



O PSD entende que deve ser permitida a plantação de árvores de crescimento rápido, como o eucalipto, mas que o proprietário também tenha de plantar árvores de crescimento lento.



Em matéria fiscal, o PAN insistiu na necessidade de baixar o IRS e o IRC, com Rio a considerar impraticável esta descida em simultâneo, dada a dívida pública e o défice atual de Portugal.



"Se fossemos fazer o que o PAN diz - descer o IRC e o IRS - isso iria agravar o défice e a dívida", argumentou.



O PAN, por seu lado, considera que há margem para as descidas, nomeadamente se o Estado deixar de dar "borlas fiscais" às empresas, como as petrolíferas, ou se deixar de manter as parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias.



"As PPP rodoviárias são um desastre, mas o Estado tem de cumprir os contratos", alegou Rui Rio.



A localização do futuro aeroporto também não aproxima os dois partidos, com o PAN a defender Beja e Rio a optar por esperar pela avaliação estratégica de Alcochete.



Inês de Sousa Real acusou ainda Rui Rio de querer retroceder na questão da proteção animal, ao preconizar o regresso desta matéria à Direção Geral da Agricultura, o que classificou de "um retrocesso incompreensível da parte do PSD".



