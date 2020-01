PSD. Eleições para escolher novo líder vão ter segunda volta

Terá sido por uma margem muito pequena, cerca de 600 votos, que a maioria absoluta escapou a Rui Rio. De acordo com o partido, houve 31.306 votantes nestas eleições internas.







Mais de 40 mil militantes do PSD foram este sábado chamados às urnas para escolherem o próximo presidente social-democrata, menos 30 mil do que há dois anos, numa disputa a três que resultou numa inédita segunda volta.







Esta será a primeira vez que haverá segunda volta desde que as eleições diretas foram introduzidas no PSD em 2006 pelo então líder Marques Mendes, mas só em 2012 foi colocada nos estatutos esta possibilidade, sempre que um candidato não obtivesse a maioria absoluta dos votos.





As eleições diretas nacionais do PSD ficaram marcadas pela polémica que surgiu surge devido a uma divergência em matéria de contabilização do número de militantes na Madeira relacionada com o modo de pagamento das quotas.







Miguel Pinto Luz foi o candidato mais votado pelos militantes do PSD/Madeira nas eleições diretas nacionais do partido este sábado, tendo o secretário-geral regional afirmado que haverá recurso caso estes votos seja anulados ou excluídos, depois de Alberto João Jardim ter anunciado a impugnação das eleições internas por considerar que o caderno eleitoral da região é ilegal.