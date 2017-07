PSD envia a restantes bancadas proposta de criação de mecanismo extrajudicial para indemnizações

Lusa 06 Jul, 2017, 21:17 | Política

Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da bancada do PSD Carlos Abreu Amorim defendeu este mecanismo "considerando a especial excecionalidade da situação das vítimas mortais e feridos graves dos incêndios de 17 a 24 de junho", que resultaram em pelo menos 64 mortes e mais de 200 feridos.

"O Estado, independentemente das responsabilidades concretas que vierem a ser apuradas, não pode esperar que as regras normais se apliquem numa situação de grande excecionalidade e urgência", defendeu o vice-presidente da bancada.

Na carta enviada pelo líder parlamentar Luís Montenegro às restantes bancadas, "este esforço pode e deve obter o maior consenso possível no parlamento", estando o PSD disponível a receber até sexta-feira contributos de outras bancadas antes de entregar o projeto na Assembleia da República.

"Todos os grupos parlamentares são sensíveis à urgência desta situação", referiu.

De acordo com Carlos Abreu Amorim, o mecanismo proposto pelo PSD será desenvolvido por uma comissão, presidida por um juiz desembargador, com representantes do Conselho Superior da Magistratura, da Provedoria de Justiça e do Instituto de Seguros de Portugal.

"Julgávamos que estas respostas iriam ser oferecidas por parte do Governo, mas percebemos pelo comunicado do Conselho de Ministros [de hoje] que não", afirmou.

Questionado de onde sairão as verbas para este mecanismo, o vice-presidente da bancada do PSD remeteu essa questão para o Estado.

"Será o Ministério da Justiça que terá de fornecer todo o apoio logístico à criação e funcionamento da comissão. De onde é que virá [a verba], isso é um assunto que não compete ao projeto-lei, o Estado saberá de onde isso virá", afirmou.

Na quarta-feira, Passos Coelho tinha anunciado que o PSD iria procurar apoio no parlamento para esta iniciativa, depois de, instado o Governo, este não ter avançado.

Passos Coelho tinha feito este desafio ao primeiro-ministro no último debate quinzenal, com António Costa a responder que esse mecanismo rápido de indemnização seria criado se se provasse que existiu responsabilidade objetiva do Estado no caso do incêndio de Pedrógão Grande, que causou pelo menos 64 mortes e mais de 200 feridos.

"Não há nenhuma razão para as pessoas ficarem à espera das conclusões dos relatórios e saber se o Estado tem ou não a ver com a concessionária que gere aquelas estradas, não temos de obrigar as pessoas e as famílias a passar por esse calvário", defendeu na terça-feira Passos Coelho.

O líder do PSD lamentou que o Governo não tivesse avançado por sua iniciativa, porque considerou que seria mais rápido nesta matéria do que a Assembleia da República.