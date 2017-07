Partilhar o artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação Imprimir o artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação Enviar por email o artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação Aumentar a fonte do artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação Diminuir a fonte do artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação Ouvir o artigo PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à PT/Altice no debate do estado da Nação

Tópicos:

Media, Nação, Pedrógão,