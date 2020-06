PSD fala em "segunda onda" da pandemia a atingir Área Metropolitana de Lisboa

Esta posição foi defendida pelo deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, após mais uma reunião que decorreu no Infarmed, em Lisboa, com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, com foco na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos.

Uma reunião em que participaram o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e líderes partidários, entre eles Rui Rio por videoconferência.

"Nesta reunião, e de acordo com os técnicos de epidemiologia da DGS, a situação que estamos a viver, particularmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, é a representação de uma segunda onda. O aumento do número de casos que estamos a verificar não é apenas e só o resultado do aumento da testagem", sustentou Ricardo Baptista Leite.

Para o dirigente do PSD, a atual situação da pandemia da covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo "tem focos particularmente conhecidos, nomeadamente nos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas e Loures".

"Isto está a traduzir-se num aumento do número de internamentos - nos últimos dias houve uma estabilização dos internamentos - e num aumento contínuo do número de doentes em cuidados intensivos", apontou.

Esta foi a nona reunião técnica realizada no Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, por iniciativa do primeiro-ministro, para partilha de informação, em que participam também líderes de confederações patronais e centrais sindicais e ainda, por videoconferência, os conselheiros de Estado.