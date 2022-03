PSD ganhou eleições intercalares em São Mamede de Ribatua, Alijó

As eleições intercalares em São Mamede de Ribatua foram disputadas por duas listas, uma do PSD, liderada por Mário Vaz, e outra do PS, que tinha como cabeça de lista César Seixas.

Os sociais-democratas acabaram por vencer o ato eleitoral com 264 votos, com os socialistas a conseguirem 148 votos. Nesta freguesia há cerca de 650 eleitores inscritos.

Nas autárquicas de setembro, concorreram às eleições em São Mamede de Ribatua três listas. Na altura a coligação PSD/CDS-PP ganhou com 181 votos (39,43%), o PS teve 134 votos (29,19%) e a lista independente MIRA teve 119 votos (25,93 %).

As eleições intercalares foram marcadas para 27 de março após renúncia de 14 eleitos e o presidente Mário Vaz explicou que a junta não foi instalada porque na nomeação dos vogais da Assembleia de Freguesia não foi eleita nenhuma mulher, pelo que "não foi cumprida a lei da paridade".

Por sua vez, César Seixas, cabeça de lista pelo PS, discordou desta interpretação e disse ter "documentos oficiais provenientes da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Direção-Geral de Administração Interna (DGAI) que dizem claramente que não é obrigatório cumprir a lei da paridade numa votação uninominal".

Em setembro, a coligação PSD/CDS-PP ganhou as eleições no concelho de Alijó com 59,99% dos votos, conseguindo conquistar cinco mandatos, contra os dois alcançados pelo PS, que obteve uma votação de 30,87%.