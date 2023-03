PSD insiste em questionar Costa sobre alegada interferência no Banif e Eurobic

O PSD vai insistir nas perguntas dirigidas ao primeiro-ministro sobre a alegada interferência de António Costa na resolução do banco Banif e no afastamento de Isabel dos Santos do Eurobic. O líder parlamentar social-democrata Joaquim Miranda Sarmento lembra que as respostas de Costa não foram suficientes e diz agora que esta é a última oportunidade para o primeiro-ministro o fazer.