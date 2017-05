PSD insiste em Teresa Morais para fiscalizar secretas mas PS não cede

Carlos Santos Neves - RTP 18 Mai, 2017, 16:04 / atualizado em 18 Mai, 2017, 16:15 | Política

Teresa Morais está vinculada ao “aparelho partidário”, pelo que não reúne condições para ocupar um lugar no órgão que fiscaliza as secretas portuguesas. É assim que o líder parlamentar do PS reage à insistência do PSD na indicação da sua vice-presidente.

“Esperamos que os deputados de todos os partidos, de todas as bancadas, possam dar a resposta democrática que se exige”, disse o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, ao relançar a nomeação de Teresa Morais.



Embora tenha ressalvado que o PSD é livre de submeter o nome de Teresa Morais a votação parlamentar, Carlos César afirmou parecer-lhe “aceitável que o PSD pondere que não pode ter tudo para si e que não pode ser sempre a sua opinião que vigora”.



“Esse exercício de humildade, a que o PSD desde as últimas eleições legislativas tem tido dificuldade em aderir, é algo que o chama no sentido de proteger as pessoas que propõe”, acrescentou o dirigente socialista.



César voltou a evocar o processo que conduziu à eleição de Correia de Campos para a presidência do Conselho Económico e Social – o antigo ministro socialista da Saúde só foi eleito à segunda tentativa, em setembro do ano passado.



“Foi justamente essa reserva que transmiti ao líder parlamentar do PSD”, insistiu.



“Se o PSD quer fazer neste caso – como fez com o doutor Correia de Campos – uma permanente jogatana política e se não quer encarar com seriedade aquilo que é uma cumplicidade mínima, no sentido do respeito pela Assembleia da República e de respeito pela opinião de todos os partidos, então caminha nesse sentido”, frisou o líder parlamentar e presidente do PS, aludindo à necessidade de uma maioria de dois terços para a eleição do presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP).

“Perfil”

Ainda Segundo Carlos César, a presidência do órgão em causa impõe um perfil como o do seu atual presidente, Paulo Mota Pinto, antigo vice-presidente do PSD na liderança de Manuela Ferreira Leite.



“Comuniquei ao líder parlamentar do PSD que estávamos disponíveis par apoiar a recandidatura do professor Paulo Mota Pinto ao cargo de presidente do CFSIRP, mas o PSD entendeu que não era essa a sua candidatura. Porém, o PSD podia ter apresentado um nome que não se desviasse muito do perfil do atual presidente”, insistiu.



Quanto às razões do Rato para fechar a porta a Teresa Morais, Carlos César propugnou que “tem de haver um distanciamento em relação às direções partidárias em cargos desta natureza que importa cultivar e era isso o que acontecia com Paulo Mota Pinto, que, não obstante ser do PSD, mantinha essa independência”.



“A candidatura de Teresa Morais foi muito associada ao controlo pelo aparelho partidário de uma instituição que deve estar longe desse tipo de perfil”, concluiu.

“A resposta democrática que se exige”

Ao anunciar que o PSD pediria até ao fim do dia a Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, o agendamento da eleição do membro para a fiscalização das secretas”, submetendo a votos o nome de Teresa Morais, Luís Montenegro deixou um repto às diferentes forças partidárias.



“Esperamos que os deputados de todos os partidos, de todas as bancadas, possam dar a resposta democrática que se exige. É uma questão de princípio não aceitar que o PS possa ter a pretensão de condicionar tudo e todos na sociedade portuguesa e chegar mesmo ao condicionamento interpartidário”, disse Montenegro.O PS recusou na semana passada o nome de Teresa de Morais, alegando que a dirigente social-democrata não tinha o “perfil adequado”. O PSD acusou então o PS de “veto político” e de ter aberto uma “ferida profunda” no relacionamento entre partidos, apelando à intervenção de António Costa.



O dossier da fiscalização das secretas foi mesmo o tema isolado da reunião da bancada do PSD, que não excedeu uma hora. À saída, o líder parlamentar social-democrata atribuiu ao PS uma postura “democraticamente inexplicável”, uma vez que Teresa Morais reúne, na ótica laranja, “qualidades inigualáveis” para o cargo em questão.



“Isto coloca um problema grave à democracia. Queremos acreditar que no Parlamento vigorarão os princípios republicanos e democráticos do equilíbrio de poderes e se devem evitar a aparição de novos donos disto tudo”, exortou Montenegro.



“Eu próprio pedirei hoje à tarde ao presidente da Assembleia da República que lance o processo, porque o processo está em atraso e já esteve uma eleição marcada. O que se seguirá é a apresentação de candidaturas, nós apresentaremos a da doutora Teresa Morais”, anunciou.



Luís Montenegro lembrou que os candidatos ao Conselho de Fiscalização serão ouvidos em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais. “Uma boa oportunidade”, disse, para que os deputados socialistas avaliem o perfil de Teresa Morais.



“O que se impõe no funcionamento do nosso regime é que todos tenhamos a responsabilidade de colocar os interesses do país acima de qualquer interesse particular e partidário”, defendeu.



A insistência no nome de Teresa Morais não corresponde a “uma birra”, frisou o dirigente do PSD, para recordar o contraste da escolha do secretário-geral do SIRP, nomeado pelo primeiro-ministro num processo afinado há seis meses e que teve aval de Pedro Passos Coelho.



c/ Lusa