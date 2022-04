PSD. Jorge Moreira da Silva apresentou candidatura à liderança do partido

Se fôr eleito presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva vai nomear um governo sombra para fazer o que chama de "marcação direta" aos membros do executivo. O social-democrata apresentou a candidatura esta manhã e defendeu a modernização do partido, a atualização das linhas programáticas e a necessidade do partido clarificar a natureza da relação com os outros partidos. Desde logo, a relação com o Chega.