PSD. Luís Montenegro tem projeto de 12 anos para o partido

Luís Montenegro promete a "moderação de sempre" do PSD, mas não esclarece que relação quer ter com o Chega. O candidato à liderança do PSD disse, na Grande Entrevista da RTP, que tem um projeto de doze anos no partido e que não aceitou o convite de Rui Rio para ser deputado.