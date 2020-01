PSD Madeira não vota na segunda volta das eleições internas

O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, já anunciou que, uma vez que o Conselho de Jurisdição Nacional decidiu não contabilizar os votos da Madeira na primeira volta das eleições, não vale a pena organizar uma segunda volta.



As sedes do PSD Madeira vão estar fechadas no próximo sábado.



Miguel Albuquerque diz que a autonomia estatutária do PSD Madeira é intocável e remeteu para mais tarde a decisão sobre um eventual pedido de impugnação.



O diferendo entre o PSD nacional e o PSD Madeira assenta na forma de pagamento de quotas do partido.



O regulamento em vigor impõe um pagamento por multibanco, cheque ou cartão de crédito.



A maioria dos dois mil e 300 militantes do PSD Madeira paga as quotas diretamente na sede do partido ficando assim impedida de votar.



A segunda volta das diretas para a eleição do líder PSD é no próximo sábado.