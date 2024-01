PSD Madeira diz ter possibilidade de apresentar novo Governo Regional

(em atualização)



"Nós temos a possibilidade de apresentar um Governo e temos a possibilidade de apresentar um Orçamento e pôr a Madeira a funcionar, garantindo estabilidade para os próximos tempos”, declarou em exclusivo à RTP o presidente do Conselho Regional, João Cunha e Silva.

O responsável defende que a demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tenha efeitos imediatos. “Se caminharmos para eleições antecipadas, como alguns sugerem, a instabilidade está garantida”, assegurou.“Não creio que havendo uma maioria parlamentar haja argumentos que justifiquem a dissolução do Parlamento”, acrescentou Cunha e Silva.