PSD marca Conselho Nacional extraordinário para 6 de novembro

A reunião vai decidir a antecipação para dezembro do Congresso do partido, que está marcado para janeiro.



As eleições diretas do PSD estão marcadas para 4 de dezembro.



O líder do PSD, Rui Rio, Cchegou a defender que o partido devia ponderar o adiamento dessas eleições internas, mas o candidato à liderança Paulo Rangel não concorda.