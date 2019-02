PSD marca debate de urgência para sexta-feira sobre investimento na educação

Lusa21 Fev, 2019, 13:20 | Política

De acordo com o social-democrata Duarte Pacheco, por essa razão o plenário terá início às 09h30, em vez das 10h00 habituais, e manterá a restante ordem de trabalhos, que inclui um debate temático solicitado pela Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 2030", e várias iniciativas legislativas sobre saúde.

Na quarta-feira, no debate da moção de censura do CDS-PP ao Governo, o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro acusou o Governo de ter falhado todas as promessas que fez em matéria de investimento público, na saúde e na educação.

Em concreto na educação, Emídio Guerreiro apresentou um gráfico no qual acusou o Governo socialista de ter investido na rubrica Educação, Ensino Básico e Administração escolar menos em três anos (124,9 milhões de euros) do que o anterior executivo PSD/CDS-PP apenas em 2015 (131,6 milhões de euros).

No debate, o deputado social-democrata apontou que esta quebra de investimento no setor da educação não era sentida pelos membros do Governo por "não terem os filhos na escola pública".