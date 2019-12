PSD. Menos de 40% dos militantes têm as quotas em dia e podem votar nas diretas

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A poucas horas do fim do prazo para o pagamento das quotas no PSD menos de 40 por cento dos militantes têm a situação regularizada. Só estes podem votar nas eleições diretas do partido marcadas para dia 11 de janeiro.