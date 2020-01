PSD. Miguel Albuquerque considera que votação decorrerá normalmente

Foto: DR

O presidente do Governo da Madeira e líder do PSD da região já votou nas eleições diretas do PSD. O PSD-Madeira insiste que podem votar este sábado 2500 militantes, apesar de a secretaria-geral contabilizar pouco mais de cem com quotas pagas à luz do novo regulamento.