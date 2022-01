PSD "não atingiu objetivos" apesar de "uma excelente campanha"

Na sede do PSD em Lisboa, Rui Rio começou por agradecer aos que "conferiram o seu voto no PSD" e acreditaram no partido, e por cumprimentar todos os seus "adversários nestas eleições". O líder social-democrata já deu os parabéns a António Costa pela vitória. Embora tenha havido mais votos no PSD do que nas últimas legislativas, Rio observou que houve "um voto útil à esquerda absolutamente esmagador".